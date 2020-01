Oms: "Tasso diffusione Coronavirus simile a quello della Sars" (Di martedì 28 gennaio 2020) Il Tasso di diffusione del Coronavirus è vicino a quello dell’epidemia di Sars del 2002-2003 e dalla pandemia di “influenza suina” H1N1 del 2009. A riportarlo è l’Organizzazione Mondiale per la Sanità. In uno studio che ha pubblicato sulla rivista Nature, l’Oms spiega come il numero medio di persone che una persona affetta dal Coronavirus può contagiare - denominato R0 - viene valutato tra 1,4 e 2,5. huffingtonpost

