Nzeb, Mattarella elogia la casa sannita a impatto zero realizzata da Stress e le imprese socie (Graded, ETT, Rina Consulting, Sea e TME) (Di martedì 28 gennaio 2020) Benevento 28 gennaio – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato anche il valore dell’edificio sperimentale a consumo energetico zero, Nzeb, nel corso dell’intervento tenuto stamattina a Benevento per l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università del Sannio. Il capo dello Stato fa esplicito riferimento al living lab, edificio dimostratore, realizzato dal Distretto ad alta tecnologia Stress insieme al all’Università del Sannio, responsabile scientifico, e al Dipartimento di architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, alle imprese socie di Stress quali Graded, ETT, Rina Consulting, Sea Costruzioni e TME. “L’edificio a consumo energetico zero, è una realizzazione di ricerca scientifica di questo ateneo, che è dimostrazione di possibilità di avanzamento di questo ateneo”, ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha poi ... ildenaro

