Iva Zanicchi pronta a tornare in tv con uno show tutto suo

Alcune testate vicine agli ambienti televisivi stanno rilanciando un'indiscrezione sul futuro palinsesto televisivo di Mediaset. Per la primavera, sarebbe in previsione il ritorno di Iva Zanicchi con uno show tutto suo. La stessa cantante aveva espresso il desiderio di fare qualcosa di auto-celebrativo, e Mediaset potrebbe averla accontentata. Esclusa da Sanremo, torna a Mediaset Iva Zanicchi, in un modo o nell'altro, non scompare mai. Vuoi per le sue forti dichiarazioni politiche (celebre la sfuriata contro Carola Rackete), o per le voci che lei stessa mette in circolo sulla sua esclusione da Sanremo. Di recente, infatti, ha insinuato che un suo ritorno sul palco dell'Ariston era impossibile perché "Un tizio molto vicino ad Amadeus, e molto potente, ha giurato che a Sanremo la Zanicchi non ci metterà più piede". Oltre questo, c'è anche la burrascosa ultima volta, con l'episodio ...

