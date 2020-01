"Incitamento all'odio". Facebook ha rimosso il video della citofonata di Salvini (Di martedì 28 gennaio 2020) Facebook ha rimosso il video postato il 21 gennaio da Matteo Salvini dove lo si vedeva citofonare, su segnalazione di alcune famiglie della zona, a una famiglia di origine tunisina nel quartiere Pilastro di Bologna. Il leader della Lega, accompagnato dalle telecamere e alcuni residenti, aveva domandato se le persone residenti nell'appartamento spacciassero droga. In un secondo momento poi si è scoperto che il ragazzo, suo malgrado protagonista del video in questione, era minorenne. Per Facebook, il video "non rispetta gli standard della community in materia di Incitamento all'odio" come riportato da diversi screenshot pubblicati da alcuni utenti che lo avevano segnalato alla piattaforma social creata da Mark Zuckerberg. La rimozione e' arrivata una settimana dopo la pubblicazione fatta dal team social di Salvini. Il video, inoltre, aveva causato qualche problema diplomatico ... agi

