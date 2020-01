Imprese : la Sicilia fa rete in Europa con 'BeeNet' - 7 pmi dell'isola su 47 europee (2) : (Adnkronos) - "Il fine – aggiunge Giada Platania, responsabile del servizio di internazionalizzazione di Sicindustria e coordinatrice del progetto Bee Net - è quello di supportare la cooperazione tra piccole e medie Imprese che vogliono crescere a livello globale e sviluppare un modello comune e rep

Imprese : la Sicilia fa rete in Europa con ‘BeeNet’ - 7 pmi dell’isola su 47 europee : Palermo, 28 gen. (Adnkronos) – Sono sette le pmi Siciliane, su 47 europee, che a Barcellona (Spagna) hanno firmato il contratto di rete per ‘BeeNet’ (Building european export networks), il progetto pilota per reti d’impresa europee targato Enterprise Europe Network e cofinanziato dalla Commissione europea. Quarantasette Imprese che, da questa settimana, lavoreranno sotto il brand Ue: c’è chi si occupa di ...

Agricoltura : Sicilia al primo posto per Imprese under 35 : Palermo, 23 gen. (Adnkronos) - La Sicilia al primo posto in Italia - con 6673 aziende attive - per numero di imprese agricole condotte da under 35. E' quanto emerge da un'analisi di Coldiretti, su dati Infocamere, al terzo trimestre 2019. "Possiamo ritenerci soddisfatti - afferma l'assessore regiona

Agricoltura : Sicilia al primo posto per Imprese under 35 : Palermo, 23 gen. (Adnkronos) – La Sicilia al primo posto in Italia – con 6673 aziende attive – per numero di imprese agricole condotte da under 35. E’ quanto emerge da un’analisi di Coldiretti, su dati Infocamere, al terzo trimestre 2019. “Possiamo ritenerci soddisfatti – afferma l’assessore regionale all’Agricoltura Edy Bandiera – perché cominciano a concretizzarsi gli effetti ...

Sicilia : M5S - 'ddl esercizio provvisorio Impresentabile' : Palermo, 22 gen. (Adnkronos) - “Impresentabile era prima, impresentabile è rimasto dopo. Il governo, forse, avrebbe fatto meglio a rimanere in bagno. Poteva approfittarne per darsi una rinfrescata e, perché no, tentare di schiarirsi le idee che si confermano sempre più confuse, visto ciò che ha ripr

Sicilia : isola al quarto posto per Imprese ‘rosa’ - oltre 114mila : Palermo, 16 gen. (Adnkronos) – Sicilia al quarto posto nell’imprenditoria ‘rosa’. E’ quanto emerge dai dati di UnionCamere Sicilia che vedono al primo posto la Lombardia, con 180.260 imprese guidate da donne, al secondo il Lazio e terza la Campania. L’isola conquista il quarto posto con 114.216 imprese registrate al terzo trimestre 2019, con 1.459 iscrizioni, 1.168 cessazioni e un saldo positivo di 291. ...

Sicilia : isola al quarto posto per Imprese ‘rosa’ - oltre 114mila (2) : (Adnkronos) – In Sicilia, evidenzia Pace, “anche il commercio al femminile resta il settore con il numero maggiore di imprese registrate nonostante la crisi degli ultimi 10/12 anni e questo significa che comunque le nostre aziende hanno avuto la capacità di stare sul mercato”. I settori più rosa sono il commercio all’ingrosso e al dettaglio, ma anche l’agricoltura, silvicoltura e pesca, le attività di alloggio ...

Sicilia : Mineo (FI) - 'riformare regime autorizzatorio per Imprese' : Palermo, 18 dic. (Adnkronos) - "Ho partecipato con convinzione ed entusiasmo all’evento Muovi-menti' organizzato dai giovani industriali convinto più che mai che la nuova classe dirigente politica e imprenditoriale debba convergere e fare sistema per il bene della nostra Regione". Così il coordinato

Sicilia : opportunità e sfide per Imprese dell'isola - workshop a Sicindustria : Palermo, 13 dic. (Adnkronos) - Le prospettive di crescita dell’Italia appaiono sempre più minacciate dalle tensioni commerciali e dalle crisi geopolitiche che caratterizzano lo scenario internazionale. Secondo l’ultimo outlook del Fmi, nel 2019 oltre il 90% delle economie mondiali crescerà meno di q

Sicilia : 6 mln per bando formazione-Imprese - 25% formati dovrà essere assunto : Palermo, 26 nov. (Adnkronos) - Far incontrare offerta formativa e richieste delle aziende, puntando sulla qualificazione e sull'inserimento nel mercato del lavoro dei giovani o sul reinserimento di chi è uscito dal contesto lavorativo. E' l'obiettivo del bando della Regione Siciliana 'Formazione per