Il Napoli è a “Casa Milan”: svolta per Ricardo Rodriguez in prestito (Di martedì 28 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Il futuro di Ricardo Rodriguez potrebbe essere al Napoli e non al Fenerbahce. Come riporta Alfredo Pedullà l’operazione è stata completata pochi minuti fa: via libera del Milan per il prestito con diritto di riscatto. Le parti stanno trattando per limare gli ultimi dettagli. Nel pomeriggio di oggi è in programma un incontro a Casa Milan tra l’agente di Rodriguez e la dirigenza milanista. Il terzino aveva raggiunto accordo con il Fenerbache in prestito con obbligo sui 5-6 milioni di euro, ma il blocco di mercato del club turco ha complicato l’affare. Ora la sua nuova avventura riparte con Gattuso. L'articolo Il Napoli è a “Casa Milan”: svolta per Ricardo Rodriguez in prestito proviene da Anteprima24.it. anteprima24

