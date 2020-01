GF Vip: chi sono e dove abbiamo già visto Matteo, Gianluca e Jacopo, i 3 “super boys” (Di martedì 28 gennaio 2020) Tra i tanti ingressi nella Casa del GF Vip, anche quello di 3 “super boys” durante la diretta di lunedì 17 gennaio. Dopo aver fatto entrare Valeria Marini, che a quanto pare resterà al reality per qualche giorno e rientrare Barbara Alberti, che dopo accertamenti in una clinica privata ha deciso di rimanere in gioco, Alfonso Signorini ha mostrato una clip in cui le ragazze della Casa si lamentavano dell’atteggiamento ‘poco macho’ dei loro inquilini. Che più che essere dei giaguari sono dei micioni, a detta delle donne. Ma “Il miracolo sta per arrivare” ha promesso loro il conduttore che poi con una busta in confessionale ha annunciato l’arrivo di tre bonazzi. Si chiamano Matteo, Gianluca e Iacopo sono i nuovi inquilini della Casa a cui Signorini ha affidato una missione segreta: far divertire le donne del reality con una festa in suite. (Continua dopo la ... caffeinamagazine

GrandeFratello : Chi vuoi salvare tra Andrea, Rita e Patrick? Il vip meno votato sarà eliminato. Il televoto è ufficialmente APERTO… - maybeiwantu : @svnshinebear cioè il vip lo può comprare solo chi ha la membership? - Medicinaonweb : RT @Medicinaonweb: Cellulite dei VIP? Scopri chi la nasconde con il fotoritocco su -