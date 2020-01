Filippo Frugoli: il consigliere leghista di Massa che insulta Pertini, poi cancella tutto e si scusa (Di martedì 28 gennaio 2020) È polemica a Massa per un post su Fb, successivamente rimosso, del consigliere comunale di maggioranza della Lega, e coordinatore provinciale dei giovani del Carroccio, Filippo Frugoli, con offese nei confronti di Sandro Pertini. Filippo Frugoli: il consigliere leghista di Massa che insulta Pertini, poi cancella tutto e si scusa L’esponente leghista lo avrebbe scritto per criticare la richiesta di un’associazione culturale di intitolare un ponte all’ex presidente della Repubblica. “Ci vuole coraggio a fare una richiesta così – aggiunge Frugoli -. Se gli verrà dedicato un ponte chiederò di dedicare una via alle stragi partigiane, o alle vittime dei partigiani e delle brigate rosse. No Pertini”. Poi Frugoli ha cancellato il post e spiegato di “essere stato frainteso, se ho scritto qualcosa di non reperibile nei dati storici mi scuso, so che ... nextquotidiano

