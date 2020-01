Coronavirus, psicosi dovunque ma non a Mosca: il virus ha una mortalità simile all’influenza stagionale (Di martedì 28 gennaio 2020) La Russia non è stata coinvolta dal panico da corona virus, anzi. Data la grande presenza di cinesi, la città si sta preparando a festeggiare il capodanno. Mentre tutto il mondo è preda del terrore di venire raggiunti dall’epidemia e in Cina, dove il rischio è maggiore, sono stati sospesi molti programmi per il tradizionale … L'articolo Coronavirus, psicosi dovunque ma non a Mosca: il virus ha una mortalità simile all’influenza stagionale NewNotizie.it. newnotizie

disinformatico : Hmm. Quanta della psicosi da coronavirus è in realtà razzismo mascherato? - stanzaselvaggia : Coronavirus. In Cina morte 56 persone, la maggior parte sopra gli 80 anni e già malate. Gli abitanti della Cina son… - AlbarnIvan : RT @stanzaselvaggia: Coronavirus. In Cina morte 56 persone, la maggior parte sopra gli 80 anni e già malate. Gli abitanti della Cina sono 1… -