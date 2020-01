Coronavirus, 106 morti. Oltre 4500 i contagi: raddoppiati in 24 ore. Primo caso in Germania, uno sospetto a Pistoia (Di martedì 28 gennaio 2020) L’Oms parla di “rischio elevato globale” mentre i casi di contagio del Coronavirus continuano ad aumentare: in 24 ore sono raddoppiati arrivando a 4515, mentre le vittime accertate sono 106. E ci sono quasi 7mila casi sospetti in attesa di conferma. Per evitare il propagarsi dell’epidemia, la National Immigration Administration cinese ha chiesto ai cittadini di evitare i viaggi all’estero “non necessari” per garantire “salute e sicurezza” di cinesi e stranieri, convinta che la riduzione dei movimenti trans-frontalieri possa aiutare a prevenire e controllare la diffusione della polmonite causata dal 2019-nCoV, il cui focolaio è stato trovato a Wuhan. Sessanta finora i casi di contagio fuori dalla Cina, in 16 diversi Paesi: la Germania ha confermato il Primo entro i confini nazionali mentre a Pistoia una turista cinese di 53 anni è stata ... ilfattoquotidiano

