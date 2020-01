Calciomercato Milan, dice addio: ritorna da Gattuso a Napoli (Di martedì 28 gennaio 2020) Calciomercato Milan, affare fatto col Napoli. Spunta un affare a sorpresa tra le due società per la felicità di Gennaro Gattuso che ritrova un suo fedelissimo. Ricardo Rodriguez dice addio al Milan e torna a lavorare da Gennaro Gattuso. La notizia è arrivata dalla Svizzera, paese di origine del calciatore, e trova ora conferme nelle … L'articolo Calciomercato Milan, dice addio: ritorna da Gattuso a Napoli proviene da www.inews24.it. inews24

