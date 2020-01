Zingaretti: "Salvini ha perso, niente spallata e governo rafforzato. Grazie alle Sardine" (Di lunedì 27 gennaio 2020) Dopo le dimissioni da capo politico di Luigi Di Maio, spetta al reggente del Movimento Vito Crimi il compito di commentare l’ennesima batosta elettorale per i 5 Stelle dopo i deludenti, per quanto previsti, risultati delle elezioni regionali in Emilia-Romagna (regione di nascita del M5s) e Calabria. Crimi, via Facebook, assicura che il Movimento non è in via di estinzione, che saprà rinascere dalle sue quasi ceneri e che adesso è comunque il momento di guardare avanti: "Ora non resta che continuare a lavorare pancia a terra con il governo che, dopo queste elezioni, deve proseguire nel suo percorso".Crimi parla sì di un esito delle Regionali "al di sotto delle aspettative" ma "da qui a dire che M5S è morto ce ne corre" anche perché i risultati "non ci inducono ad arrenderci... Ciò che stiamo facendo e continueremo a fare contribuirà a rendere il Paese migliore. Ci vorrà tempo ma il ... blogo

