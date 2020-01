Strage di Corinaldo: ora la banda dello spray chiede il rito abbreviato (Di lunedì 27 gennaio 2020) Pina Francone I sei ragazzi coinvolti nella tragedia alla discoteca "Lanterna Azzurra", nella quale persero la vita sei persone, hanno richiesto il rito abbreviato sperando nella riduzione della pena rito abbreviato. I sei ragazzi coinvolti nella tragedia del dicembre 2018 presso la discoteca "Lanterna Azzurrad" di Corinaldo – nella quale persero la vita sei persone – hanno fatto richiesta di procedere con il rito abbreviato. In questo modo gli indagati puntano a ottenere uno sconto della pena in caso di condanna. Peraltro, i sei sono ritenuti responsabili di almeno un centinaio di colpi, tra furti e rapine in locali notturni del centro e del nord Italia. Ora è arrivata la mossa dei legali dei giovani coinvolti, accusati di essere parte integrante della cosiddetta "banda dello spray". Il 6 dicembre scorso la procura di Ancona aveva chiesto per loro il giudizio immediato per ... ilgiornale

