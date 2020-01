Serie B, ufficiale l’esonero di Paolo Zanetti (Di lunedì 27 gennaio 2020) Serie B, salta un’altra panchina in cadetteria: Paolo Zanetti non è più l’allenatore dell’Ascoli. Arrivata l’ufficialità Paolo Zanetti non è più l’allenatore dell’Ascoli, l’attuale 12° posto non ha soddisfatto la dirigenza del club e così ha deciso l’esonero del tecnico. Questo il comunicato del club bianconero. «L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra il Sig. Paolo Zanetti. Il Club bianconero, nel ringraziare Mister Zanetti per la Serietà, la professionalità, l’impegno e la dedizione sempre profusi per la causa bianconera, gli augura le migliori fortune. L’Ascoli Calcio comunica di aver affidato temporaneamente la panchina al tecnico della Primavera Guillermo Abascal in attesa della nomina del nuovo Allenatore». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

