METEO per domani | martedì 28 gennaio Qualche PIOGGIA e NEVE | i dettagli

L'Italia risulta pienamente contesa fra l'anticiclone e i flussi atlantici, con le correnti occidentali che stanno trasportando una perturbazione, la quale è causa di piogge in transito al Centro-Nord, concentrate solo su alcune aree esposte. In questa fase il flusso atlantico tende a mantenersi per alcuni giorni più basso di latitudine investendo pienamente il Centro Europa dove è causa di condizioni di maltempo e di clima più freddo. Gli effetti della perturbazione in transito sull'Italia risulteranno smorzati dalla parziale presenza anticiclonica. Da segnalare anche il ritorno di Qualche nevicata in montagna, a quote che tenderanno ad abbassarsi ma con localizzazione dei fenomeni ai soli confini alpini. I venti rinforzeranno un po' ovunque dai quadranti occidentali. Vediamo l'evoluzione METEO prevista per domani, martedì 28 gennaio.

