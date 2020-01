Lunedì sciopero 24 ore per lavoratori Atac sindacato Fast Slm (Di lunedì 27 gennaio 2020) Roma – Lunedi’ 3 febbraio trasporto pubblico a rischio per lo sciopero di 24 ore indetto tra i lavoratori Atac dal sindacato Fast Slm. L’agitazione interessera’ bus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo. Il servizio sara’ comunque assicurato fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. Cosi’ in un comunicato l’Agenzia per la Mobilita’ di Roma. L'articolo Lunedì sciopero 24 ore per lavoratori Atac sindacato Fast Slm proviene da RomaDailyNews. romadailynews

1BigFabrizio : RT @filcacislpuglia: #Foggia, il #29gennaio #sciopero di 3 ore del settore lapideo per il rinnovo del #contratto provinciale. Lunedì #27gen… - zicwire : “L’8 e il 9 marzo costruiremo tempi femministi” Non una di meno annuncia per domenica 8 una “giornata globale di m… - crispadafora : RT @NapoliToday: #Cronaca Sciopero trasporti a Napoli lunedì 3 febbraio -