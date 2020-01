Lucia Bramieri ha un nuovo amore, ma tra loro c'è Manila Gorio - (Di lunedì 27 gennaio 2020) Luana Rosato Lucia Bramieri potrebbe essere stata tradita dal suo nuovo amore: il giornalista Antonello Corigliano beccato insieme a Manila Gorio Il gossip torna ad irrompere nella vita di Lucia Bramieri che, dopo la fine della storia con l’ex volto del trono over, Gianluca Mastelli, sembrava avesse voltato pagina grazie ad un nuovo amore. Un altro “toy boy”, aveva annunciato lei, lasciando intendere che l’uomo con cui era stata beccata in atteggiamenti intimi fosse, così come il suo ex, più giovane d’età. Lui, tale Antonello Corigliano, di professione giornalista, avrebbe fatto breccia nel cuore di Lucia durante un soggiorno in Puglia in cui la ex concorrente del Grande Fratello aveva avuto modo di conoscere il suo nuovo amore. E qui, nella cornica pugliese, la Bramieri era riuscita a strappare una promessa al suo amante: la prossima volta che ci vedremo sarà a Milano. I ... ilgiornale

