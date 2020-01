L’orrore di Silent Hill torna con un nuovo capitolo: Konami commenta il rumor (Di lunedì 27 gennaio 2020) Per gli amanti dei survival horror, la saga di Silent Hill non può che stare a significare tantissimo. Nato sulla prima PlayStation, il franchise orrorifico di Konami si è fatto strada nel mondo in pixel e poligoni fino al 2012, quando il capitolo Downpour andò a debuttare su PS3, Xbox 360 e PC. Da allora il silenzio, con la compagnia giapponese ad aver prima tentato di rilanciare il marchio con un reboot realizzato nientemeno che da Hideo Kojima, poi pizzicata a boicottare se stessa e lo stesso lavoro del geniale game designer, finito a lavorare in proprio sul giù cult Death Stranding. https://youtu.be/Ay RAkE7bUY Il risultato è che, a differenza del rivale Resident Evil - per cui aspettiamo l'uscita del remake di RE3 e maggiori dettagli su un probabilissimo ottavo episodio -, il nome Silent Hill ha smesso di risuonare come un tempo nel mondo videoludico. Almeno fino alla ... optimaitalia

OptiMagazine : L'orrore di #SilentHill torna con un nuovo capitolo: Konami commenta il rumor -