L’Emilia-Romagna è la prima sconfitta di Matteo Salvini (Di lunedì 27 gennaio 2020) L’Emilia-Romagna è la prima sconfitta di Matteo Salvini. Dal terzo posto alle politiche del 2018 alla vittoria alle europee del 2019 passando per i voti nelle regioni come l’Umbria, la Bestia del Capitano ha dominato gli appuntamenti elettorali degli ultimi due anni fino a ieri sera, quando ha trovato sulla sua strada un’affluenza record e un candidato credibile. L’Emilia-Romagna è la prima sconfitta di Salvini Per questo oggi i giornali italiani – tranne Libero, che come sempre non ci ha capito molto – celebrano la prima sconfitta elettorale di Matteo Salvini. Una sconfitta tutta sua, visto che la candidata per la Regione Rossa l’ha scelta lui personalmente e visto che fino a ieri la sua coalizione veniva accreditata di più voti rispetto a quella concorrente. E invece alla fine non è andata così, anzi: è andata peggio visto che il PD è tornato ... nextquotidiano

matteosalvinimi : Basta PD! L'Emilia-Romagna è di tutti. DOMANI, dalle 7 alle 23, una croce sul simbolo della Lega e andiamo a vincer… - matteosalvinimi : Con la Lega in regione, difendiamo il lavoro, l'identità e la bontà dell'Emilia-Romagna! OGGI, dalle 7 alle 23, fin… - matteosalvinimi : I vostri sorrisi sono la mia forza, Amici. Non vedo l'ora di liberare la splendida Emilia-Romagna. #oggivotoLega ??… -