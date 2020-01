La lista dei vincitori dei Grammy 2020, storica impresa di Billie Eilish nei Big 4 (video) (Di lunedì 27 gennaio 2020) C'è un solo nome che sarà ricordato come simbolo dell'edizione numero 62 degli Oscar della Musica ed è quello di Billie Eilish: tra i vincitori dei Grammy 2020 è certamente la sua l'impresa più spettacolare. La diciottenne rivelazione del momento ha portato a casa il pacchetto del cosiddetto "Big 4": Musica dell'Anno, Album dell'Anno, Canzone dell'Anno e Artista Rivelazione, ritirando i quattro premi più ambiti sul palco dello Staples Center di Los Angeles nella notte tra il 26 e il 27 gennaio. In una serata aperta nel ricordo di Kobe Bryant, il leggendario cestista statunitense morto poche ore prima in un terribile incidente aereo insieme alla figlia Gianna ed altre 7 persone, la Eilish ha sbaragliato ogni concorrenza. Anche se non fosse riuscita nell'impresa, c'è da dire, sarebbe comunque rimasta nella storia per essere stata la più giovane artista ad essere nominata per i ... optimaitalia

