Ivana Icardi attacca Wanda Nara | “Ho perso mio fratello per colpa tua”

La showgirl argentina Ivana Icardi sorella del calciatore del Psg Mauro si è schierata nuovamente contro la cognata Wanda Nara Ivana Icardi (Fonte Instagram Ivana Icardi) I rapporti tra Ivana Icardi e Wanda Nara sono ormai tesi da tempo. Le due cognate in passato si sono punzecchiate più volte in diretta televisiva o tramite altri mezzi stampa. Una diatriba che ha compromesso anche il rapporto tra Ivana e il fratello Mauro, che ormai da qualche tempo non si rivolgono nemmeno più la parola. Stavolta a tornare alla carica è la sorella di Mauro, che attraverso delle dichiarazioni a Di Più magazine ha puntato nuovamente il dito contro Wanda, dandole dell'incoerente. La moglie dell'ex calciatore dell'Inter avrebbe infatti criticato aspramente la scelta della cognata di partecipare al Grande fratello argentino ed oggi lei ricopre il ruolo di

