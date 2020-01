InXile guarda a Xbox Series X e assume un ex sviluppatore di Rockstar, Obsidian e Ready at Dawn per il suo nuovo progetto (Di lunedì 27 gennaio 2020) La next-gen si avvicina a grandi passi e i team di Microsoft e Sony si stanno preparando all'arrivo di Xbox Series X e PS5.Tra questi team, troviamo InXile che, in vista della prossima console di Microsoft, ha ampliato il suo organico con un ex sviluppatore di Rockstar, Obsidian e Ready at Dawn.Si tratta del senior programmer Andy Gardner, che sarà impiegato sul nuovo gioco della compagnia.Leggi altro... eurogamer

InXile guarda Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : InXile guarda