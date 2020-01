Indagini per ipotesi di abuso d’ufficio: la nota del sindaco di Santa Maria Capua Vetere (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa del sindaco di Santa Maria Capua Vetere, Antonio Mirra: “Questa mattina mi è stato notificato un avviso di richiesta di proroga delle Indagini preliminari in merito ad una ipotesi di abuso d’ufficio relativa ad occupazioni illegittime presso l’Istituto Autonomo Case Popolari. Sono completamente sereno nell’ambito di questa vicenda e, naturalmente, assolutamente fiducioso delle valutazioni che farà la Magistratura rispetto a questo tema. Ovviamente, come ho fatto adesso, provvederò io stesso ad aggiornare la cittadinanza circa l’evoluzione del procedimento”. L'articolo Indagini per ipotesi di abuso d’ufficio: la nota del sindaco di Santa Maria Capua Vetere proviene da Anteprima24.it. anteprima24

