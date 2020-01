Gratteri, il Csm trasferice il Procuratore generale di Catanzaro Otello Lupacchini dopo le critiche nei confronti del pm antimafia (Di lunedì 27 gennaio 2020) La sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha accolto le richieste avanzate giorni fa dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, e dal Procuratore della Cassazione, Giovanni Salvi, disponendo il trasferimento d’ufficio per il Procuratore generale di Catanzaro, Otello Lupacchini, a Torino come sostituto Pg. Nei confronti del magistrato era stata avviata un’azione disciplinare dopo che, a fine dicembre, aveva attaccato in tv Nicola Gratteri, alla guida della Direzione distrettuale antimafia, in seguito alla maxi-operazione contro la ‘ndrangheta che ha portato a 334 arresti in tutta Italia, denunciando una scarsa collaborazione tra la Dda, appunto, e la Procura generale, sostenendo che gli uomini guidati dal magistrato di Gerace hanno l’abitudine di procedere con operazioni spettacolari che, successivamente, vengono ridimensionate: “Almeno in ... ilfattoquotidiano

