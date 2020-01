Grammy 2020: da Lady Gaga a Madonna e Beyoncé, tutti i vincitori (Di lunedì 27 gennaio 2020) Ieri sera presso lo Staples center di Los Angels si è tenuta la 62esima edizione dei Grammy Awards. Le regine della serata sono state Lizzo che ha vinto in Best Pop Solo Performance, Best Urban Contemporary Album e Best Traditional R&B Performance e Billie Eilish che ha trionfato in Song of The Year, Record of the Year e Best Pop Vocal Album. Grande assente Lady Gaga, che si è comunque portata a casa due Grammy, come Miglior canzone scritta per un film e Miglior colonna sonora compilation. Bene anche Beyoncé che ha vinto grazie a Homecoming e Tracy Young e Madonna che hanno vinto come Miglior Remix, grazie a I Rise (Tracy Young´s Pride Intro Radio Remix). Grammy 2020: la lista dei vincitori. Record of the Year “Hey, Ma,” Bon Iver “Bad Guy,” Billie Eilish *WINNER “7 Rings,” Ariana Grande “Hard Place,” H.E.R. “Talk,” ... bitchyf

