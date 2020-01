Gf Vip, Fernanda Lessa piange e riabbraccia il marito: "Anche tu hai salvato me" - (Di martedì 28 gennaio 2020) Francesca Galici Il difficile passato di Fernanda Lessa ancora protagonista del Grande Fratello, che permette alla concorrente di riabbracciare suo marito, sua ancora di salvezza Le emozioni tornano protagoniste al Grande Fratello Vip con la storia di Fernanda Lessa, donna coraggiosa che ha saputo affrontare i suoi demoni e superare un momento di difficoltà. Per lei il Grande Fratello è l'occasione per vincere definitivamente la sua battaglia contro l'alcolismo, che l'ha schiavizzata per tanto, troppo, troppo tempo, prima che la modella riuscisse a trovare la forza di dire basta. Fernanda Lessa ne parla spesso all'interno della Casa, condivide la sua esperienza con gli altri ragazzi Anche per dare un messaggio a chi guarda da casa. Sono tante le persone che stanno affrontando la stessa battaglia di Fernanda Lessa e che, magari, non trovano la forza di chiedere aiuto come ha ... ilgiornale

