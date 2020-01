Fresa Pascoli, al via la fase 1 con i lavori di adeguamento sismico (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNocera Superiore (Sa) – L’intervento, per un importo di circa 300mila euro, risponde alla fase1 di un Piano complessivo dell’Ufficio lavori Pubblici, in continuità con quanto già avviato e realizzato, che prevede misure specifiche sul versante della sicurezza sismica e che rappresenta il primo step del progetto riguardante la creazione del Polo Sportivo Scolastico alla Fresa Pascoli. “La sicurezza delle scuole resta uno dei nostri punti programmatici sul quale quest’Amministrazione continua ad investire risorse – dichiara il primo cittadino – l’intervento alla palestra della Fresa Pascoli rientra sia nel discorso generale dei rinforzi strutturali avviati da tempo nei plessi scolastici, sia nel piano di utilizzo di questi spazi da parte delle associazioni sportive del territorio. Oggi stiamo continuando a portare avanti un Piano Generale di ... anteprima24

