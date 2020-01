Eriksen Inter | la giornata LIVE | il danese è arrivato al Coni – VIDEO

Eriksen Inter - la giornata LIVE : il danese è arrivato al Coni : Eriksen Inter, la giornata LIVE del danese. Il centrocampista è atterrato a Milano intorno alle 10 del mattino È il giorno di Christian Eriksen. Il danese è il colpo tanto atteso e richiesto da Antonio Conte e, grazie al serrato lavoro di Marotta e del resto della dirigenza dell’Inter, il tecnico potrà presto abbracciare il centrocampista. Il giocatore è atterrato verso le 10 a Milano. Per lui in programma la lunga trafila ...

Eriksen Inter - la giornata LIVE : terminata la prima parte di visite mediche : Eriksen Inter, la giornata LIVE del danese. Il centrocampista è atterrato a Milano intorno alle 10 del mattino È il giorno di Christian Eriksen. Il danese è il colpo tanto atteso e richiesto da Antonio Conte e, grazie al serrato lavoro di Marotta e del resto della dirigenza dell’Inter, il tecnico potrà presto abbracciare il centrocampista. Il giocatore è atterrato verso le 10 a Milano. Per lui in programma la lunga trafila ...

Inter - Eriksen è a Milano. Convocato per l’Udinese? : È sbarcato nella prima mattinata all’aeroporto di Linate con un volo privato Christian Eriksen, uno dei rinforzi chiesti e ottenuti da Antonio Conte per fronteggiare la Juve nella corsa scudetto e dare respiro alla sua squadra, reduce da tre pareggi consecutivi. Il danese si sta sottoponendo in questi minuti all’iter delle visite mediche, articolate come sempre tra Humanitas e Coni. A margine firmerà un contratto fino a giugno ...

Inter - Eriksen è già pronto : potrebbe esordire nel derby - come fecero Sneijder e Perisic : Christian Eriksen è già a milano per le visite mediche e la firma sul contratto. Con l'Inter di Conte potrebbe esordire già domenica sera a Udine, oppure nel turno successivo, nel derby. Contro il Milan sarà, comunque, la sua prima gara a San Siro. come accadde nell'anno in cui l'Inter conquistò il Triplete.Continua a leggere

Eriksen Inter - la giornata LIVE : il danese all’Humanitas per le visite mediche : Eriksen Inter, la giornata LIVE del danese. Il centrocampista è atterrato a Milano intorno alle 10 del mattino È il giorno di Christian Eriksen. Il danese è il colpo tanto atteso e richiesto da Antonio Conte e, grazie al serrato lavoro di Marotta e del resto della dirigenza dell’Inter, il tecnico potrà presto abbracciare il centrocampista. Il giocatore è atterrato verso le 10 a Milano. Per lui in programma la lunga trafila ...

Inter - Christian Eriksen è arrivato a Milano : visite mediche e firma : Christian Eriksen è sbarcato questa mattina a Milano. L'ex centrocampista del Tottenham si sottoporrà nella giornata odierna alle visite mediche nella struttura del Coni e poi, attestata l'idoneità, firmerà il contratto fino al 2024 con i nerazzurri. Il calciatore danese percepirà uno stipendio netto di 10 milioni di euro a stagione.Continua a leggere

Eriksen Inter - la giornata LIVE : il danese è atterrato a Milano : Eriksen Inter, la giornata LIVE del danese. Il centrocampista è atterrato a Milano intorno alle 10 del mattino È il giorno di Christian Eriksen. Il danese è il colpo tanto atteso e richiesto da Antonio Conte e, grazie al serrato lavoro di Marotta e del resto della dirigenza dell’Inter, il tecnico potrà presto abbracciare il centrocampista. Il giocatore è atterrato verso le 10 a Milano. Per lui in programma la lunga trafila ...

Calciomercato 27 gennaio - Juventus - Emre Can al Borussia : ecco chi lo sostituirà. Milan - Suso-Siviglia : ci siamo! Inter - oggi arriva Eriksen : Calciomercato 27 gennaio- ecco tutte le trattative di oggi lunedì 27 gennaio. Affari, colpi di scena e potenziali indiscrezioni di mercato a circa 6 giorni dalla chiusura delle operazioni. Juventus– Nonostante le smentite di Paratici, in caso di addio ad Emre Can, la Juventus potrebbe valutare un degno sostituto. Rakitic resta un obiettivo reale e […] L'articolo Calciomercato 27 gennaio, Juventus, Emre Can al Borussia: ecco chi lo ...

Eriksen Inter - è il grande giorno : oggi le visite mediche per il danese : Eriksen Inter, sono attese per oggi le visite mediche da parte del centrocampista danese ormai ex Tottenham L’Inter ha ormai definito anche i dettagli della trattativa per Christian Eriksen. I nerazzurri si sono così assicurati un giocatore di grande talento ed esperienza Internazionale. E oggi sarà il giorno del danese a Milano. Come riportato da Sky Sport infatti, Christian Eriksen sbarcherà in queste ore in Italia per sostenere le ...

Calciomercato - Eriksen-Inter - ci siamo. Danese atteso in Italia : Eriksen all’Inter, ci siamo. Accordo raggiunto con il Tottenham per l’arrivo del Danese. Lazaro al Newcastle, Politano si avvicina al Napoli. ROMA – Christian Eriksen all’Inter, ci siamo. Dopo l’accelerata nella serata del 22 gennaio, è arrivata la fumata bianca per il trasferimento del Danese in nerazzurro. Il giocatore potrebbe arrivare a Milano nella giornata di lunedì 27 gennaio per svolgere le visite ...

Calciomercato - Eriksen in arrivo all'Inter : i dettagli economici : Il danese svolgerà domani le visite mediche, con il club nerazzurro che ha trovato l'intesa totale con il Tottenham.

Eriksen all’Inter - tutto pronto : domani l’arrivo in Italia per visite mediche e firma : Lunedì 27 gennaio sarà il giorno di Eriksen all'Inter. Il centrocampista danese arriverà domani mattina in Italia per finalizzare il suo passaggio dal Tottenham al club nerazzurro, tra visite mediche e firma del contratto. Il costo dell'operazione è aumentato ancora: 20 milioni di euro, più bonus di solidarietà e l'incasso di un'amichevole tra i due club.Continua a leggere

Eriksen Inter : fissate le visite mediche per il danese. Le ultime : Eriksen Inter: sono state fissate le visite mediche per il centrocampista danese del Tottenham. Ecco le ultime sulla trattativa L’Inter ha ormai chiuso la trattativa per Christian Eriksen. I nerazzurri si assicurano un giocatore di classe, con una grande esperienza Internazionale. Domani sarà il giorno del danese a Milano. Come riportato da Sky Sport infatti, Christian Eriksen domani sarà a Milano per sostenere le visite mediche di rito. ...

Eriksen all’Inter - i dettagli dell’operazione : 20 milioni e contributo di solidarietà : Le cifre definitive che l’Inter dovrà versare al Tottenham per Eriksen: il club nerazzurro dovrà versare nelle casse degli Spurs 20 milioni di euro, ovvero la cifra richiesta dal club inglese, senza bonus più la percentuale di solidarietà (ovvero il 5% in più) a suo carico e il club londinese incasserà il ricavato di un’amichevole che sarà organizzata tra le due squadre con data da definire.Continua a leggere