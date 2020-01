E’ figlio di Umberto Tozzi adesso a parlare, difende sua madre contro il cantante (Foto) (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il primo figlio di Umberto Tozzi parla per la prima volta ma dopo la morte di sua madre e per difenderla, per dire parte della sua verità (Foto). Nicola Armando non ha alcuna intenzione di utilizzare il gossip e di accendere i riflettori su se stesso ma avrebbe preferito che suo padre fosse rimasto in silenzio, invece secondo lui ha raccontato falsità. E’ cresciuto in mezzo alle liti dei suoi genitori che dopo essersi amati tanto non hanno saputo concentrarsi su quel figlio ma solo sui rancori e le rispettive amarezze. E’ quanto ha vissuto Nicola che utilizza il suo secondo nome quasi come un cognome, quando può evita di aggiungere Tozzi e se gli chiedono se sia parente del cantante lui risponde di no. Il primogenito di Umberto Tozzi ha 36 anni, per sua madre, Serafina Scialò, il cantautore ha scritto brani come Gloria e Stella stai, stavano insieme dal 1979 poi nell’80 è nato Nicola e ... ultimenotizieflash

