Che impatto avranno sul governo la spallata mancata di Salvini e il flop grillino (Di lunedì 27 gennaio 2020) Non essere più subalterni al grillismo. Anche questo, forse soprattutto questo, potrà essere il significato di queste elezioni regionali per il Pd. Perché il trionfo emiliano – coi dem al 35 per cento senza contare il 5,7 per cento della lista “Bonaccini presidente” – e in parte la prestazione digni ilfoglio

masechi : ??La grande battaglia per l'Emilia. Affluenza alle 19 che sfiora il 60 per cento, quasi doppia al 2014. Analisi, map… - EnricoLetta : Combattere il #negazionismo sul #CambioClimatico è missione primaria. Oltre a mettere tutte le energie nella lotta… - lorenzobandera : La storia di ?@kalata_culture? conferma che con la #cultura si mangia, si può generare #sviluppo (economico e socia… -