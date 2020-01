Calciomercato Parma, Ionut Radu ad un passo dopo l’infortunio di Sepe (Di lunedì 27 gennaio 2020) Le ultime notizie di Calciomercato raccontano di un Parma che non ha perso tempo per trovare una valida alternative a Sepe. Alla luce dell'infortunio dell'estremo difensore, i ducali in sede di trattative si sono fiondati su Ionut Radu: il portiere di proprietà dell'Inter e chiuso al Genoa dall'arrivo di Perin, potrebbe presto trasferirsi alla corte di D'Aversa secondo quanto riportato da Sky. fanpage

FabrizioRomano : Il portiere Ionut Radu al Parma dall’Inter, affare in chiusura a sorpresa ? @DiMarzio @SkySport #Inter #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | #Parma, vicino Ionut #Radu del #Genoa (via #Inter) - DiMarzio : #Calciomercato | #Parma, respinta l'offerta per #Brugman ???? -