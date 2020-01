Bonaccini: “Pd torni a occupare luoghi che aveva abbandonato e che Salvini ha riempito. Serve un nuovo centrosinistra con identità precisa” (Di lunedì 27 gennaio 2020) “Cambiare il nome al Pd? Non so, so che serve una ripartenza nuova, un’identità precisa”. A dirlo Stefano Bonaccini, durante la conferenza stampa nel suo comitato elettorale dopo il voto che lo ha confermato presidente della Regione Emilia-Romagna. “Se oggi abbiniamo il nome del Pd, facciamo fatica a trovare le parole che lo connotino“, ha spiegato Bonaccini, aggiungendo: “Vedremo, discuteremo: quando capirò cosa si vuol fare, dirò la mia e darò il mio contributo. Serve qualcosa di nuovo che parta”. L'articolo Bonaccini: “Pd torni a occupare luoghi che aveva abbandonato e che Salvini ha riempito. Serve un nuovo centrosinistra con identità precisa” proviene da Il Fatto Quotidiano. ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 Gennaio: Piange il citofono. Salvini (e Borgonzoni) in lutto – Emilia Romagn… - AnnalisaChirico : In ER vince Bonaccini, adesso pronto per la corsa nazionale di un Pd senza leader. Salvini perde nel suo tentativo… - RaiNews : Il PD torna primo partito in Emilia Romagna. Il movimento 5 Stelle crolla al 5%. Il grazie di Bonaccini al Moviment… -