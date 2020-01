Bianca Guaccero annuncia su Instagram il suo futuro in tv E l’ex commenta

Bianca Guaccero parente di Costanzo? Jonathan sorprende - lei ringrazia : Jonathan parla del legame di parentela di Bianca Guaccero e Maurizio Costanzo: la sorpresa A Detto Fatto le sorprese non mancano mai… così come gli scherzi! Quest’oggi Jonathan Kashanian ha stilato una classifica dedicata ai parenti VIP: è andato a ritroso per generazioni e generazioni pur di scoprire dei legami di parentela stranissimi. Ha avuto […] L'articolo Bianca Guaccero parente di Costanzo? Jonathan sorprende, lei ...

Detto fatto - Bianca Guaccero rivela : “Riccardo Scamarcio? L’ho conosciuto a 17 anni e poi…” : Nell’ultima puntata di Detto fatto, Bianca Guaccero ha parlato del suo rapporto con Riccardo Scamarcio. Come già capitato altre volte, scherzando con l’ex gieffino Jonathan Kashanian, la conduttrice di Rai2 si è lasciata andare a rivelazioni sulla sua vita privata, spiegando di aver conosciuto l’attore pugliese quando entrambi erano giovanissimi e di aver instaurato così un forte legame con lui. “Riccardo Scamarcio è un mio ...

Bianca Guaccero annuncia il futuro in tv su Instagram. E l’ex Ventola la prende in giro : Bianca Guaccero annuncia il futuro in tv su Instagram e l’ex Nicola Ventola la prende in giro. Negli ultimi giorni si è parlato molto del suo addio a Detto Fatto, la trasmissione che conduce da due anni e dove è approdata dopo Caterina Balivo, oggi al timone di Vieni da Me. Secondo alcune indiscrezioni diffuse dal settimanale Chi, la conduttrice avrebbe già firmato un contratto con Sky per presentare uno show su Tv8. Bianca non ha mai ...

“Una storia da cantare” - Bianca Guaccero torna con Enrico Ruggeri su Rai1 : è ufficiale : Come anticipato da Fanpage.it, Bianca Guaccero tornerà in tv con Enrico Ruggeri per una nuova edizione di "Una storia da cantare". Il duo di conduttori racconterà la storia dei cantautori che hanno segnato la storia della musica italiana dopo il primo felice esperimento seguito da più di 4 milioni di spettatori.Continua a leggere

Bianca Guaccero - addio a Detto Fatto : "Perché per la Rai è un grosso guaio" : Secondo le ultime indiscrezioni, Bianca Guaccero lascerà la conduzione di Detto Fatto a fine stagione. "È una brava attrice di teatro - commenta Maurizio Costanzo su Libero - mi dicono che potrebbe passare a Sky. Per carità, la concorrenza è alla base del commercio, ma è anche vero che quelli bravi

