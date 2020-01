Basket serie C: Miwa Energia corsara a Mugnano (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMugnano (Na) – In un triste lunedì in cui di Basket giocato proprio non si dovrebbe parlare, ennesima vittoria della Miwa Energia nel match valido per la terza giornata di ritorno del campionato serie C Silver. Gli uomini di Annecchiarico, con il peso dell’importantissima assenza di Moccia, sono stati trascinati dal sempre più leader Taylor Garcia che mette a segno ben 33 punti e regala alla Miwa una super vittoria per 60-80. Al di là dei singoli, però, è giusto soffermarsi ancora su un grande gruppo che per l’ennesima volta non ha subito più di 60 punti confermando una difesa di ferro e una forza di volontà ancor più dura. Il match non è il solito dominio sannita dal primo minuto. L’entusiasmo dei padroni di casa porta ad un pareggio nel primo quarto e ad un +2 nel secondo mandando gli atleti a riposo sul punteggio di 40-38 a favore del ... anteprima24

