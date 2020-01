Basket femminile: il torneo Preolimpico di Foshan spostato a Belgrado, che ora ne ospiterà due (Di lunedì 27 gennaio 2020) Belgrado, Bourges, Ostenda, Foshan. Questa era la lista dei luoghi nei quai si sarebbero dovuti tenere, dal 6 al 9 febbraio, i quattro tornei Preolimpici di Basket femminile dal 6 al 9 febbraio prossimi. Uno di questi luoghi, però, non vedrà alcun pallone ruotare intorno a un canestro. La FIBA, infatti, dopo diversi giorni in cui ha tenuto sotto stretta osservazione il grave problema del coronavirus che sta mettendo in ginocchio Wuhan e facendo correre ai ripari numerosi luoghi della Cina, ha deciso di spostare il torneo di Foshan e di portarlo anch’esso nella capitale serba, che ospiterà dunque due manifestazioni. A Foshan si dovevano incontrare Spagna, Gran Bretagna, Corea del Sud e Cina, che a questo punto dovranno condividere il luogo con Nigeria, Mozambico, Stati Uniti e Serbia. Chiaramente restano separati i gironi, dal momento che essi si disputano con formula ... oasport

