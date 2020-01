Avetrana bis, tutte le bugie del ‘dio Ivano’ sull’omicidio di Sarah Scazzi (Di lunedì 27 gennaio 2020) Ivano Russo ha mentito ai pm e depistato le indagini per l'omicidio di Sarah Scazzi, la 15enne con cui aveva ingaggiato un tenero scambio di sms. Secondo la sentenza del processo bis per il delitto di Avetrana, il 'dio Ivano' come lo chiamava Sabrina Misseri, avrebbe visto Sabrina e Cosima litigare circa 30 minuti prima del delitto. Ivano, forse è stato l'ultima persona a vedere in vita Sarah prima che fosse assassinata. fanpage

