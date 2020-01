Am Tecnology Baronissi, le denunce di sindacato e lavoratori (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBaronissi (Sa) – “Urge una riorganizzazione del lavoro, oltre al pagamento degli stipendi arretrati“. E’ il monito degli addetti allo spazzamento nel Comune di Baronissi, lanciato nel corso dell’assemblea tenutasi in mattinata per discutere delle difficili condizioni in cui sono costretti a operare. Nel mirino l’Am Tecnology, società che gestisce il servizio nella cittadina della Valle dell’Irno, sotto accusa per il mancato versamento delle mensilità a partire da dicembre e una serie di altre lacune. I 24 dipendenti, che hanno avuto un faccia a faccia con l’assessore Alfonso Farina, si apprestano a interpellare il prefetto di Salerno e l’ispettorato del lavoro, invocando la risoluzione del contratto. “Nonostante l’azienda abbia incassato le rimesse da parte del Comune di Baronissi, circa 150mila euro mensili, per il servizio di ... anteprima24

