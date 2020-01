Serie A, Inter-Cagliari: probabili formazioni, pronostico e quote (Di domenica 26 gennaio 2020) Serie A, Inter-Cagliari: probabili formazioni, pronostico e quote Domenica 26 gennaio alle ore 12:30 presso lo Stadio Giuseppe Meazza di Milano si sfideranno Inter e Cagliari. Il match sarà valevole per la 21esima giornata di Serie A. L’Inter al momento si trova seconda in classifica con 47 punti e proviene dal pareggio in trasferta contro il Lecce per 1-1. L’ex capolista arriva da due pareggi consecutivi in campionato che hanno minato il loro percorso in testa alla classifica. Riusciranno a riprendersi in questa partita? Il Cagliari oggi è in sesta posizione in classifica a 30 punti e giunge dal pareggio in trasferta contro il Brescia per 2-2. Questo è stato un punto che ha forse rianimato una squadra che, nelle settimane precedenti, si era arenata pesantemente. La classifica aggiornata alla giornata 21 Le statistiche dell’incontro La storia recente ... termometropolitico

