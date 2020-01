Sarri: “Se proprio dovevo perdere almeno ho fatto contenti i ragazzi del Napoli” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Nel post partita di Napoli-Juventus, ai microfoni di Sky è intervenuto l’allenatore bianconero Maurizio Sarri. “Siamo stati passivi tutta la partita, pensando di vincere camminando. Abbiamo fatto una partita a metà strada tra il pressare e l’attendere, mentalmente estremamente blanda”. Quanto sei preoccupato dopo questa sconfitta? “Partita sbagliata a livello di approccio e intensità nell’interpretazione mentale e di conseguenza fisica. Non possiamo essere quelli di stasera, ho la consapevolezza di aver sbagliato la partita contro un’avversaria che ha fatto il minimo per vincere”. Hanno avuto un peso i risultati delle altre partite di oggi? “Se fosse così a livello di mentalità siamo scarsi, dovrebbe essere un stimolo avere la possibilità di allungarsi. Quindi voglio pensare di no” Il tridente: in cosa non ha ... ilnapolista

