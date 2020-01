Regionali Emilia Romagna, exit poll: Bonaccini avanti (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il candidato del centrosinistra Stefano Bonaccini davanti a Lucia Borgonzoni del centrodestra con un vantaggio di 3 punti percentuali. E’ il primissimo dato degli exit poll del consorzio Opinio per la Rai.Bonaccini è attestato negli exit poll di Opinio Italia per Rai al 47-51 per cento, Borgonzoni al 44-48 per cento, Simone Benini del M5s al 2-5 per cento, Marta Collot di Potere al Popolo tra lo 0 e l′1 per cento.In Calabria la partita sembra molto meno aperta, stando agli exit poll: la candidata del centrodestra Jole Santelli si attesta nella forchetta 49-53%, mentre il candidato del centrosinistra Pippo Callipo tra il 29-33%. huffingtonpost

