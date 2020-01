Pechino: “Virus non potente come Sars ma più contagioso”. Rafforzati i controlli a Fiumicino e Malpensa (Di domenica 26 gennaio 2020) Secondo le autorita' sanitarie cinesi il coronavirus "non e' potente quanto la Sars", ma sta diventando piu' contagioso. "Da cio' che emerge fino ad ora, questa malattia non e' certamente potente quanto la Sars", ha detto Gao Fu, a capo del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie. Sembra tuttavia che "la capacita' di diffusione del virus stia aumentando" ha aggiunto Ma Xiaowei, a capo della Commussione nazionale per la Salute. E c'è anche un primo caso di contagio in Vietnam di una persona che non e' stata in Cina. Lo fa sapere l'Oms, spiegando che la persona e' stata contagiata da un parente che a sua volta non aveva viaggiato. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanita', uno dei due contagiati "non aveva una storia di viaggi in nessuna parte della Cina. Secondo le indagini preliminari, cio' costituisce una trasmissione del virus da umano a umano all'interno di una ... ilfogliettone

