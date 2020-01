Paura Skriniar, giramenti di testa e problemi al torace durante Inter-Cagliari (Di domenica 26 gennaio 2020) Milan Skriniar è stato costretto a chiedere il cambio dopo soli 17′ di Inter-Cagliari. Il difensore slovacco ha accusato giramenti di testa e dolori al torace. Al posto del difensore slovacco è entrato Godin, inizialmente fuori per far spazio a Bastoni. Le condizioni di Skriniar sono monitorate dallo staff medico nerazzurro ma non destano, al momento, particolare preoccupazione. Problema simile a quello di Castrovilli, ieri in Fiorentina-Genoa. Napoli-Juventus, il pullman dei bianconeri va a sbattere e rischia di colpire i tifosi: alta tensione prima del match L'articolo Paura Skriniar, giramenti di testa e problemi al torace durante Inter-Cagliari CalcioWeb. calcioweb.eu

