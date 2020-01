Morto Kobe Bryant | leggenda Nba Incidente con il suo elicottero in California La

Los Angeles : Morto Kobe Bryant - star dell’Nba. Precipitato con l’elicottero privato : Secondo il sito, Bryant era a bordo del suo elicottero privato con almeno altre tre persone, oltre al pilota. Tutti i passeggeri sarebbero morti. Il velivolo ha preso fuoco una volta Precipitato e inutili sono stati i soccorsi. La moglie Vanessa non sarebbe tra le vittime

La star della Nba Kobe Bryant è Morto : schianto in elicottero : La star della Nba Kobe Bryant è morto in un incidente di elicottero in California, nella contea di Los Angeles. A diffondere la notizia è Tmz. Secondo quanto riportato dal sito, Bryant era a bordo del suo elicottero privato con almeno altre tre persone, oltre al pilota. Tutti i passeggeri sarebbero morti. Il velivolo è precipitato e poi ha preso fuoco: i soccorsi sono stati inutili. La moglie Vanessa non sarebbe tra le vittime. Il campione ...

Lutto nel mondo del basket : Kobe Bryant è Morto in un incidente in elicottero - si è schiantato e ha preso fuoco : Kobe Bryant, ex campione di basket dei Los Angeles Lakers, è morto in un incidente in elicottero. Tutti coloro che erano a bordo del velivolo hanno perso la vita. Lo scrive il sito americano Tmz. Tra le vittime non ci sarebbe la moglie di Bryant, Vanessa. A riportare la notizia è il sito Tmz. Il 41enne, leggendaria guardia dei Lakers, era a bordo del suo elicottero privato con almeno altre tre persone più il pilota, quando il velivolo si è ...

Kobe Bryant è Morto. La leggenda del basket ha perso la vita in un incidente di elicottero : La leggenda del basket Nba, Kobe Bryant è morto in un incidente di elicottero in California, nella contea di Los Angeles. Lo riporta il sito Tmz. Aveva 41 anni.Bryant era a bordo del suo elicottero privato con almeno altre tre persone, oltre al pilota. Tutti i passeggeri sarebbero morti. Il velivolo ha preso fuoco una volta precipitato e inutili sono stati i soccorsi. La moglie Vanessa non sarebbe tra le vittime. Si sta indagando sulle ...

Morto Kobe Bryant - il re della NBA che amava Napoli e Capri : La tragica morte di Kobe Bryant, leggenda della Nba, riporta alla memoria i suoi viaggi a Capri con la famiglia e le sue dichiarazioni d'amore verso Diego Armando Maradona del quale si dichiarava ammiratore.Continua a leggere

