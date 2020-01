Meteo 15 giorni, possibile risveglio dell'INVERNO grazie all'ARTICO (Di domenica 26 gennaio 2020) *possibile EVOLUZIONE Meteo FINO AL 7 FEBBRAIO* L'approfondimento odierno ci spinge verso la conclusione della prima settimana di febbraio e sul fronte Meteo climatico le novità potrebbero essere poche, se non addirittura nulle. L'Alta Pressione, causa Vortice Polare estremamente forte e condizionante delle dinamiche atmosferiche emisferiche, potrebbe riprendersi agevolmente il mal torto. Attenzione però, perché qualche speranza la si può ancora riporre in un acceso scambio meridiano a fine periodo previsionale. Scambio meridiano che andrebbe a inserirsi in un progressivo indebolimento del Vortice Polare vuoi per l'incedere della stagione vuoi per probabili forti riscaldamenti stratosferici. Dovesse realizzarsi tale dinamica, 'elevazione dell'Anticiclone verso nord porterebbe masse d'aria in temporaneo scivolamento dall'ARTICO e potrebbe trattarsi di masse d'aria ... meteogiornale

adrianosettin : Previsioni meteo Veneto per i prossimi giorni aggiornate domenica 26 gennaio 2020 - GradCarre : @SalvoSalento @Terra_Pianeta 1/ 1) Le previsioni meteo forniscono dettagli sul tempo atmosferico di ore/giorni. A… - zazoomblog : Le Previsioni Meteo per i Giorni della Merla 2020: il bollettino dell’Aeronautica Militare fino al 1° Febbraio -… -