LIVE Sci alpino, Slalom Kitzbuehel 2020 in DIRETTA: tra poco Razzoli e Vinatzer (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.03 Inforcata immediata per Strasser. Tocca ad uno dei grandi delusi della prima manche, il gigante svizzero Zenhaeusern, per lui 0.42 su Pertl. 14.01 Niente da fare nemmeno per Foss-Solevaag, terzo ad appena 8 centesimi. Pertl è andato come un fulmine sul piano conclusivo. Attenzione adesso al tedesco Linus Strasser, autentico cavallo pazzo: per lui 0.41 da gestire. 14.00 Partito il norvegese Foss-Solevaag. Per lui 0.37 su Pertl, ma appena 0.99 di ritardo da Braathen dopo la prima manche! 13.59 Dopo i primi 15 comanda il giovane austriaco Pertl con 0.06 sullo svizzero Schmidiger e 0.27 sul norvegese Haugan. 10° Maurberger a 1″06. Ora la gara entrerà nel vivo, ricordiamo che Razzoli e Vinatzer si giocano il podio! 13.58 Read si ferma e poi riparte, ma chiude a quasi 8 secondi da Pertl. 13.56 Lizeroux si difende con i denti ed è ... oasport

