Kobe Bryant morto in un incidente in elicottero: “Con lui anche una delle figlie”. Nove vittime in totale (Di lunedì 27 gennaio 2020) “Kobe Bryant è morto in un incidente in elicottero”. A diffondere la notizia è il sito web Tmz che pubblica anche le immagini del mezzo in fiamme. L’ex stella della Nba stava viaggiando sul mezzo privato con anche la secondogenita, Gianna Maria, di 13 anni, quando il velivolo è precipitato. Nessuno è sopravvissuto, con Nove vittime in totale. L’incidente, scrive il portale web, è avvenuto a Calabasas, in California, domenica mattina, ma gli investigatori sono ancora a lavoro per stabilire le cause dell’incidente. Mentre il mezzo è andato in fiamme, il personale medico è intervenuto per cercare di salvare eventuali superstiti che, però, non c’erano. La moglie del cestista, Vanessa Bryant, non si trovava a bordo del mezzo. Oltre a lei, il campione 41enne e la figlia lasciano tre bambine: Natalia, Bianca e Capri, quest’ultimo nato appena sette ... ilfattoquotidiano

