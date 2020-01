Kobe Bryant è morto, la dinamica dell’incidente in elicottero e chi c’era a bordo. Scomparsa anche la figlia Gianna Maria (Di lunedì 27 gennaio 2020) Kobe Bryant è morto. L’ex stella NBA è deceduto in un incidente in elicottero, a bordo del quale vi erano in tutto cinque persone: col cestista vi erano la figlia Gianna Maria, di 13 anni, che giocava a basket, una compagna di squadra della figlia, uno dei genitori di quest’ultima ed il pilota. (Fonte: La Gazzetta dello Sport) Secondo quanto riferito dai testimoni, le condizioni di volo erano difficili a causa della nebbia, e Kobe forse stava accompagnando la figlia e la compagna di squadra proprio ad un match di pallacanestro. A Calabasas, in California, lo schianto fatale: al momento dell’impatto al suolo il mezzo ha subito preso fuoco. A lungo in serata è circolato un video su Twitter che ritraeva gli attimi drammatici dell’incidente, anche se la veridicità era tutta da dimostrare, in cui era chiara la sagoma dell’elicottero che perdeva quota girando su ... oasport

