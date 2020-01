I protagonisti delle elezioni in Emilia Romagna: tutti si giocano un pezzo di futuro (Di domenica 26 gennaio 2020) elezioni regionali in Emilia Romagna, i protagonisti della sfida si giocano un bel pezzo di futuro. Salvini rischia di rimanere all’opposizione fino alla fine della legislatura, il Movimento 5 Stelle rischia di morire (politicamente parlando). Le elezioni in Emilia Romagna non hanno un valore solamente regionale per un semplice motivo: le conseguenze sui protagonisti che ci hanno messo la faccia e che hanno puntato forte sulla vittoria. Inevitabilmente qualche contraccolpo arriverà sulle spalle del premier Giuseppe Conte e, più in generale, del governo. I protagonisti delle elezioni in Emilia Romagna Le elezioni regionali in Emilia Romagna mettono di fronte partiti, movimenti, leader politici e indecisi. tutti protagonisti di una tornata elettorale particolarmente sentita, sulla quale la Lega ha scommesso forte. Una vittoria del Centrodestra nella Roccaforte rossa ... newsmondo

