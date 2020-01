Figli, Valerio Mastandrea: “Essere genitori? Non è la fine della vita, ma neanche una benedizione" (Di domenica 26 gennaio 2020) Figli: Video intervista a Giuseppe Bonito, Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi, regista e interpreti dell'ultimo film di Mattia Torre in sala dal 23 gennaio. È l'ultima geniale eredità di Mattia Torre, l'autore di Boris scomparso prematuramente lo scorso luglio, si chiama Figli ed è ispirata al monologo I Figli ti invecchiano, uno dei suoi tanti scritti teatrali, diventato virale dopo l'interpretazione di Valerio Mastandrea a "E poi c'è Cattelan a teatro". La commedia, in sala dal 23 gennaio, racconta le difficoltà di essere genitori nei tempi caotici e confusi della contemporaneità; nello specifico narra le notti insonni, le discussioni e i ripetuti tentativi di tenere insieme tutto di Sara e Nicola, quarantenni alle prese con l'arrivo del secondo Figlio, interpretati da Paola Cortellesi e ... movieplayer

