Esonero Mazzarri: Cairo conferma il tecnico, suggestione Longo sullo sfondo (Di domenica 26 gennaio 2020) Esonero Mazzarri: Cairo conferma il tecnico dopo il 7-0 casalingo con l’Atalanta, suggestione Longo sullo sfondo Mazzarri non è a rischio Esonero, almeno non per ora. Parola di Cairo, che in tarda notte ha confermato il tecnico sulla panchina del Toro dopo l’impietoso 0-7 con l’Atalanta e alla vigilia del quarto di finale di Coppa Italia con il Milan. La suggestione sempre viva in ambiente granata è, in ogni caso, quella che conduce a Moreno Longo. Il quale dovrebbe però prima risolvere il suo contratto con il Frosinone. Intanto, a San Siro, a sedere in panchina sarà ancora Mazzarri. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

